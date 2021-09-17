«По указанию Главы Ингушетии на сегодня мы решили проблему: в досудебном порядке договорились с кредиторами о том, что мы уплатим в течение ближайшего времени всю кредиторскую задолженность и в судебном порядке рассрочку платежей по долгам на налоги. Соответственно, разговоры о банкротстве ИРКБ не уместны», — подчеркнул Сластенин.

Председатель правительства проверил реализацию поручения Махмуд-Али Калиматова по закупке на средства, выделенные из Фонда национального развития республики, лекарственных препаратов и медицинских изделий, в том числе препаратов для разжижения крови и специализированных стентов.

По информации руководства больницы, недостающий расходный материал для рентген-хирургического отделения (проводниковые, баллонные, коронарные, аспирационные катетеры и другие медицинские изделия) были приобретены для выполнения оперативных вмешательств на сердце и сосуды и тромболитической терапии у пациентов всех возрастов с применением новейших технологий и оборудования. Закупленных медицинских средств хватит на проведение порядка 100 операций.

Со вчерашнего дня прооперированы уже четыре человека, которым в срочном порядке требовались оперативные вмешательства на сердце.

Премьер-министр побывал также в операционном блоке, где осмотрел медоборудование, посетил палаты кардиологического отделения и пообщался с пациентами, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.