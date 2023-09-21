Различные формы развития «Движения первых» будут внедрять в Ингушетии

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На совещании в Магасе обсудили деятельность российского движения детей и молодежи «Движение первых». Открывая встречу, Глава республики отметил, что создание этой организации позволяет молодежи активно развиваться в разных направлениях.

«Для молодых людей это важно. Взять, например, IT-академию, которая скоро тоже станет площадкой для развития молодежи. Мы должны к подобным проектам относиться очень серьезно. Те упущения, которые есть, должны быть обозначены. Сейчас нам необходимо проанализировать ситуацию, продумать различные формы и методы для развития этого направления, выбрать правильный алгоритм», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

В ходе встречи участники затронули вопрос трудоустройства несовершеннолетних. Руководитель региона поручил профильным ведомствам изучить, на каких предприятиях смогут работать подростки.

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