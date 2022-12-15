Он сообщил, что внимательно слушал выступление Президента России на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Все озвученные им меры социальной поддержки населения касаются и нашего региона, и они позволяют нам делать оптимистический прогноз на следующий год», — написал Калиматов.

По его словам, сохранены все основные государственные программы, в которых участвует и Ингушетия. Модернизация первичного звена здравоохранения, расселение аварийного жилья, ремонт и строительство дорог, ликвидация свалок, капитальный ремонт школ и строительство новых объектов образования, детских садов, домов культуры, библиотек, других социальных объектов — все это будет продолжено.

«Усовершенствованы механизмы льготной и семейной ипотеки. Это хорошая возможность для жителей республики улучшить свои жилищные условия. Возраст детей, которым будет оказываться помощь в рамках фонда «Круг добра», будет увеличен до 19 лет. Благодаря этому проекту дети с тяжелыми и редкими хроническими заболеваниями могут бесплатно получать медицинскую помощь. Ингушетия взаимодействует с фондом, и наши дети также получают от него медикаменты и другую помощь», — подчеркнул руководитель субъекта.

«Весь текущий год, несмотря на сложную политическую ситуацию в стране, усилия Президента Владимира Путина и правительства России были направлены на то, чтобы простые люди не почувствовали этих тягот. Доходы людей с минимальными заработками в этом году увеличились на 27,8%», — добавил Калиматов.