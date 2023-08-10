Транспорт

Развитие транспортной инфраструктуры обсудили в правительстве Ингушетии

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Вопросы развития транспортной инфраструктуры обсуждались на встрече премьер-министра Ингушетии Владимира Сластенина с начальником межрегионального территориального управления федеральной службы по надзору в сфере транспорта по СКФО Дмитрием Кравцовым.

«Грузовые перевозки являются неотъемлемой частью экономической инфраструктуры региона, они обеспечивает эффективную транспортировку товаров и сырья, что способствует развитию производства, торговли и общего экономического роста. Важно, чтобы грузовая логистика была хорошо развита и оказывала качественные услуги», — отметил глава республиканского кабинета министров, сообщает пресс-служба Главы и правительства.

Владимир Сластенин также напомнил, что в прошлом году Ингушетия заняла пятое место в рейтинге регионов России по качеству автодорог регионального, межмуниципального и местного значения, 81,7% из них отвечают нормативным требованиям.

«Кроме этого, наша республика находится в числе лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году мы досрочно проложили почти 30 км дорог», — отметил он.

Дмитрий Кравцов оценил успехи региона, выразив уверенность в том, что работа будет продолжена в том же темпе. «Ингушетия показывает хорошие результаты, видно, что все ответственные структуры работают слаженно. Уверен, что мы успешно реализуем намеченные планы в части совершенствования этой отрасли», — сказал руководитель ведомства.

По итогам встречи было принято решение о необходимости проведения ряда мероприятий для улучшения ситуации в этой сфере, включая развитие общественного транспорта.

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