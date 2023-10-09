Разыскиваемый Интерполом грузовик обнаружен в Ингушетии

«Инспекторами остановлен седельный тягач МАЗ 543203-222 под управлением гражданина 1967 года рождения. В ходе проверки установлено, что транспортное средство разыскивается международной организацией уголовной полиции с ноября 2019 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка.