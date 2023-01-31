Разыскиваемый по делу об убийстве житель Ингушетии сдался полиции

«Мужчина признался в том, что 10 января 2015 года в 23:00 мск на улице Советской он произвел несколько выстрелов из автоматического оружия АК-47 в сторону соседей, которые незаконно проникли в домовладение», — сказал собеседник.

По его словам, в результате происшествия один из них скончался от полученных огнестрельных ранений. На второй день после убийства жителя Назрани 1981 года рождения было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый выдал автомат АК-47 калибра 7,62 мм без маркировочных обозначений. Он задержан.