Разыскиваемый по ДТП в Краснодаре автомобиль обнаружили в Ингушетии
В Малгобекском районе республики правоохранителями задержан автомобиль, разыскиваемый в связи с дорожно-транспортным происшествием в Краснодаре, сообщили «Ингушетии» в МВД по региону.
Госавтоинспекторы остановили на контрольно-заградительном пункте «Маяк-11» автомашину ВАЗ-21099, за рулем которой находился 27-летний молодой человек.
В ходе проверки полицейские установили, что автомобиль находится в розыске по факту оставления места совершения ДТП, произошедшего в сентябре этого года в городе Краснодаре.
Транспортное средство доставлено в МО МВД России «Малгобекский».