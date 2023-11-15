Разыскиваемый по ДТП в Краснодаре автомобиль обнаружили в Ингушетии

Госавтоинспекторы остановили на контрольно-заградительном пункте «Маяк-11» автомашину ВАЗ-21099, за рулем которой находился 27-летний молодой человек.

В ходе проверки полицейские установили, что автомобиль находится в розыске по факту оставления места совершения ДТП, произошедшего в сентябре этого года в городе Краснодаре.

Транспортное средство доставлено в МО МВД России «Малгобекский».