Разыскиваемый с конца февраля третий студент сдался полиции в Ингушетии

«Рамазан Гандалоев, родной брат Малика, сам явился с повинной в отдел полиции Малгобекского района с отцом Умарбеком и адвокатом», — сказал собеседник.

По его словам, с задержанным работают следователи. Подтверждением к сказанному источником издания явился и видеоролик в популярных соцсетях, снятый отцом Рамазана, известным в республике врачом Умарбеком Гандалоевым.

«Вот это видео я снимаю возле ворот РОВД Малгобека. Вот мой сын в добром здравии. Вот его адвокат Мустафа. Рамзан, вы никому не навредили, не переживай», — говорит мужчина.

Информацию о явке с повинной своего подзащитного на видео подтверждает и его адвокат. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщал газете «Ингушетия», что в сельском поселении Алхасты Сунженского района был замечен разыскиваемый родными и правоохранителями житель Сагопши Рамазан Гандалоев.

Женщина узнала без вести пропавшего студента, зашедшего в продуктовый магазин за арахисом, она сняла его на камеру мобильного телефона и отправила видео отцу. Тот собрал родственников и сразу отправился на поиски исчезнувшего сына.

По его словам, родные пытались самостоятельно найти молодого человека на протяжении нескольких часов, но безуспешно.

Несколько дней назад после долгих поисков силовики обнаружили двух студентов Астраханского ГМУ, которые числились в розыске. Были задержаны уроженец Дагестана Арсен Гаммадов и брат Рамазана Малик Гандалоев. Они перевезены в Магас.

Правоохранительные органы выясняют, для чего столько времени студенты скрывались от стражей правопорядка и родителей, которые неоднократно посредством соцсетей обращались к ним с просьбой вернуться домой и отказаться от противоправных действий.

Как сообщала ранее пресс-служба УФСБ по региону, стражи правопорядка разыскивают без вести пропавших — уроженцев Малгобека Рамазана Умарбековича Гандалоева (2001 года рождения), его брата Малика (2000) и Арсена Бадаевича Гаммадова (1999) из Дагестана.

Там заявили, что имеются подозрения в том, что указанные лица могут планировать совершение преступлений.

Между тем родные пропавших студентов-медиков из Ингушетии братьев Малика и Рамазана Гандалоевых пообещали вознаграждение в размере 1 млн рублей за информацию об их местонахождении. Женщина, снявшая на видео Рамазана в магазине и отправившая видео отцу, отказалась от назначенной награды.

Напомним, Рамазан и Малик Гандалоевы, а также их друг Арсен Гаммадов выехали из Астрахани в Назрань 27 февраля. С тех пор об их местонахождении ничего не было известно.