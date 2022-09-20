РДНТ Ингушетии оказывает методическую помощь творческим коллективам региона

Методист РДНТ, хореограф Беслан Газдиев побывал с этой целью в Доме культуры города Карабулака, где встретился с руководством ДК и детского образцового хореографического ансамбля «Таргим».

В процессе репетиционной работы были разучены лексические элементы ингушского народного танца. Также не остались без внимания вопросы, связанные с улучшением репертуара ансамбля «Таргим» и дальнейшим развитием этого творческого коллектива.