РДНТ Ингушетии приглашает на презентацию «Антологии народной культуры»

По словам собеседника, участниками мероприятия станут известные деятели культуры, ремесленники и мастера декоративно-прикладного искусства, представители региональных отделений Ассоциации антропологов и этнологов России и Союза женщин России.

Антология была издана в прошлом году в рамках Года культурного наследия народов России. В ней собрана информация о традиционных ремеслах российских народов, песенных и танцевальных традициях. Также здесь представлены обряды, праздники и эпические сказания, которые иллюстрируют богатство и уникальность российской народной культуры.

По словам собеседника, составители антологии не оставили без внимания и технологию изготовления ингушского традиционного войлочного орнаментированного ковра истинга, которую возродили усилиями Дома народного творчества Ингушетии.

На презентации антологии участников ждет выставка истингов, а также мастер-класс, который проведет руководитель мастерской «Истинг» доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова.