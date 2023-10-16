РДНТ Ингушетии приглашает на презентацию «Антологии народной культуры»
Республиканский дом народного творчества Ингушетии приглашает всех желающих на презентацию «Антологии народной культуры», которая состоится 19 октября. Об этом сообщил газете «Ингушетия» представитель регионального министерства культуры.
По словам собеседника, участниками мероприятия станут известные деятели культуры, ремесленники и мастера декоративно-прикладного искусства, представители региональных отделений Ассоциации антропологов и этнологов России и Союза женщин России.
Антология была издана в прошлом году в рамках Года культурного наследия народов России. В ней собрана информация о традиционных ремеслах российских народов, песенных и танцевальных традициях. Также здесь представлены обряды, праздники и эпические сказания, которые иллюстрируют богатство и уникальность российской народной культуры.
По словам собеседника, составители антологии не оставили без внимания и технологию изготовления ингушского традиционного войлочного орнаментированного ковра истинга, которую возродили усилиями Дома народного творчества Ингушетии.
На презентации антологии участников ждет выставка истингов, а также мастер-класс, который проведет руководитель мастерской «Истинг» доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова.