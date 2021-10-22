Реабилитационный центр в Ингушетии обеспечат спецтранспортом для подвоза детей в школу

Как сообщила заместитель главы министерства труда, занятости и социального развития Маддан Дзаурова, в социально-реабилитационном центре пребывают 50 детей в возрасте от 7 до 18 лет. Все они из неблагополучных семей, которые испытывают экономические и социальные трудности, либо родители не могут выполнять своих обязанностей из-за того, что находятся в местах лишения свободы, страдают заболеваниями, или имеются иные факторы, вследствие которых ребенок находится в социально опасном положении.

Воспитанникам центра оказывается социальная, психологическая, медицинская помощь, содействие возвращению несовершеннолетних в семьи. В учреждении созданы условия, отвечающие санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, воспитанники обеспечены социально-бытовым и медицинским обслуживанием, медикаментами, средствами ухода и передвижения.

Основной проблемой, по словам Дзауровой, является необходимость приобретения транспорта для подвоза детей, так как из-за отсутствия у центра лицензии на осуществление образовательной деятельности, процесс обучения ведется на базе второй школы сельского поселения Троицкое. На балансе центра находятся всего две единицы автотранспорта, что недостаточно для перевозки детей и сотрудников. Срок эксплуатации машин истек, часто ломается и подлежит списанию.

Также в рамках заседания участниками совещания был рассмотрен вопрос о проводимой работе органами опеки и попечительства администраций городов Магаса и Карабулака. Амриева отметила необходимость постоянного взаимодействия муниципалитетов с соответствующими ведомствами и структурами по проведению работы с неблагополучными семьями, по которым поступают тревожные сигналы в правоохранительные органы республики, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.