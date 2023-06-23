Реализацию федеральных программ обсудили на встрече Глава Ингушетии и министр строительства России

«Для полноценного развития региона объекты инфраструктуры имеют первостепенное значение, поэтому с Иреком Энваровичем особое внимание уделили строительству учебных заведений, а именно школы в прибрежно-парковой зоне Магаса, детских садов, зданий для коммунальных служб», — написал в своем Телеграм-канале Калиматов.

Он выразил уверенность, что при деятельном участии федерального Минстроя вопрос возведения школы в Магасе будет решен в ближайшее время и объект будет достроен в текущем году, поскольку учебное заведение очень необходимо столице.

«Кроме того, у нас есть серьезная проблема с водоснабжением. Я не раз поднимал ее на уровне Президента и правительства России. Сейчас первые шаги в решении вопроса уже сделаны. А именно, разработана проектно-сметная документация, государственная экспертиза нам согласовала проект. Планируем начать строительство водозабора на реке «Асса» в конце 2023 — начале 2024 года и закончим объект до 2027 года», — отметил руководитель субъекта.

«Не остались без внимания вопросы жилищного строительства, благоустройства территорий и создания комфортной городской среды. Это внушительный объемы работы, который предстоит провести в ближайшие годы», — добавил Калиматов.