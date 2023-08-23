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Реализацию мероприятий антитеррористической направленности обсудили в Малгобекском районе Ингушетии

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В актовом зале администрации под председательством главы Малгобекского района Абдулхамида Костоева прошло совещание с участием глав сельских поселений и представителей силовых структур, на котором обсудили вопросы антитеррористической деятельности, сообщила пресс-служба муниципалитета корреспонденту газеты «Ингушетия».

«Перед муниципалитетом стоит задача профилактики распространения терроризма среди молодежи. Для качественного проведения данной работы необходимо вести контроль мест сбора молодежи. В первую очередь это спортивные секции и кружки, где «преподаватели» могут влиять на подрастающее поколение, зазывая их в ряды террористов», — сказал в своем выступлении Костоев.

На заседании было отмечено, что в последнее время набирает обороты кибертерроризм. Он заключается во взломе официальных сайтов и социальных сетей с последующим распространением ложной информации на этих платформах. Для предотвращения подобных случаев необходимо обеспечить безопасность логинов и паролей на платформах, принадлежащих государственным организациям.

По итогам обсуждения встречи Костоев дал ряд поручений ответственным исполнительным органам и напомнил собравшимся о необходимости тесного взаимодействия исполнительных и муниципальных органов власти с правоохранительными структурами в вопросах обеспечения безопасности населения.

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