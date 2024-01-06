ЧП

Ребенок отравился угарным газом в Ингушетии

0

Девочка отравилась угарным газом в регионе, она на машине скорой помощи доставлена в медучреждение, информировали «Ингушетию» в пресс-службе МЧС по республике.

«Состояние пострадавшей стабильное, угрозы жизни нет», — сказал собеседник издания.

Сообщение об инциденте в сельском поселении Новый Редант Малгобекского района поступило в дежурную смену ГУ МЧС сегодня в 09:01 мск.

По прибытии на место сотрудниками газовой компании установлено, что утечка произошла из-за негерметичной установки оборудования.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
После отравления угарным газом ребенка прокуратурой Ингушетии проводится проверка
Три человека пострадали при опрокидывании легковушки в Ингушетии
В Ингушетии 21 семья из Херсонской области получила сертификат на приобретенье жилья
Ряд семей в Ингушетии отказались от кровной мести
На комплексное развитие сельских территорий Ингушетии получит более 800 млн рублей
За перевозку газа без документов в Ингушетии задержали грузовик
В сфере АПК Ингушетии реализуется более 10 инвестиционных проектов
Подозреваемых в незаконной рубке леса ищут правоохранители Ингушетии
Строительство завода по производству сжиженного природного газа планируется в Ингушетии
Более 23 млрд рублей инвестиций привлекли в Ингушетии в 2023 году
Очередной житель Ингушетии стал жертвой дистанционных мошенников

Главное

Яндекс.Метрика

 