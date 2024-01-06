Ребенок отравился угарным газом в Ингушетии
Девочка отравилась угарным газом в регионе, она на машине скорой помощи доставлена в медучреждение, информировали «Ингушетию» в пресс-службе МЧС по республике.
«Состояние пострадавшей стабильное, угрозы жизни нет», — сказал собеседник издания.
Сообщение об инциденте в сельском поселении Новый Редант Малгобекского района поступило в дежурную смену ГУ МЧС сегодня в 09:01 мск.
По прибытии на место сотрудниками газовой компании установлено, что утечка произошла из-за негерметичной установки оборудования.