Ребенок отравился угарным газом в Ингушетии

«Состояние пострадавшей стабильное, угрозы жизни нет», — сказал собеседник издания.

Сообщение об инциденте в сельском поселении Новый Редант Малгобекского района поступило в дежурную смену ГУ МЧС сегодня в 09:01 мск.

По прибытии на место сотрудниками газовой компании установлено, что утечка произошла из-за негерметичной установки оборудования.