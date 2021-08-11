Ребятам, отдыхающим в ингушском лагере «Нефтяник», рассказали о профессии прокурора

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В детском оздоровительном лагере «Нефтяник» прошло мероприятие «Прокуратура на страже нашего детства», приуроченное к 300-летию прокуратуры России, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Организовали и провели мероприятие работники Культурно-досугового центра Малгобека совместно с городской прокуратурой.

Ребятам рассказали об особенностях профессии — её плюсах и минусах, о важных качествах, которыми должен обладать представитель этой профессии. Также дети задавали вопросы сотрудникам прокуратуры.

Солисты Культурно-досугового центра на протяжении всего мероприятия радовали присутствующих в зале яркими и выразительными музыкальными композициями.

Также был проведен конкурс рисунка на асфальте «Прокуратура глазами детей». Все рисунки отличались ярким воображением, полётом фантазии и оригинальностью.

Завершилось мероприятие вручением призов всем участникам конкурса и коллективным фото.

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