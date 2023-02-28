Рецидивист осужден в Ингушетии за сбыт сильнодействующих веществ

Установлено, что мужчина в сентябре-октябре 2020 года в городе Карабулаке, при проведении правоохранителями мероприятия «проверочная закупка», дважды незаконно сбыл за 3 тыс. рублей Тропикамид, общей массой 20 граммов.

Приговором Карабулакского районного суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.