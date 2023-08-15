Наркотики

Рецидивисту из Ингушетии грозит до 15 лет заключения за попытку сбыть наркотики

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Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение в отношении ранее судимого 26-летнего жителя региона, который обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве

«В мае текущего года мужчина приобрел и хранил по месту своего жительства в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района для последующего сбыта 2,62 г героина. Наркотики он с помощью электронных весов расфасовал в 6 пакетиков. Однако довести свой преступный умысел до конца он не сумел, так как 2 мая 2023 года был задержан правоохранительными органами, а наркотики изъяты из оборота», — сказал собеседник издания.

По его словам, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 30 — п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

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