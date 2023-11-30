Референдум

Референдум об образовании Ингушетии в составе России состоялся 32 года назад

0

Глава республики Махмуд-Али Калиматов в своем обращении к жителям региона напомнил, что 32 года назад состоялся всенародный референдум об образовании Ингушской Республики в составе России, на котором 90,7% населения высказалось «за». Это историческое событие сыграло важную роль в судьбе ингушского народа, стало важнейшим фактом волеизъявления народа, определившим его сегодняшний статус в многонациональной стране.

«В истории ингушского народа были свои незабываемые этапы. Нелегким был путь нашего народа к заветной цели — к возрождению своей национальной государственности, и мы её достигли. И тем значимей вклад тех из нас, кто бескорыстно трудился на этом пути, не жалея своих сил, знаний, времени. Народ помнит и благодарен всем, кто стоял у истоков возрождения ингушской государственности и внес личный вклад в ее становление и принятие Верховным Советом Российской Федерации судьбоносных для нашего народа законов «О реабилитации репрессированных народов» и «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, различные поколения ингушского народа, жители Ингушетии всех национальностей и вероисповеданий шли путем добрых дел без остановок, упорно трудились, учились, созидали. Поэтому сегодня под синим небом Кавказа живет новая Ингушетия, сильная, гордая, красивая, гостеприимная, устремленная в будущее, которая занимает достойное место среди субъектов России. Главное богатство республики — ее трудолюбивый многонациональный народ, которому по силам решение стоящих перед ним задач.

«Многое сделано в плане социально-экономического развития, но некоторые вопросы еще ждут своего решения, и только от нас зависит, чем будет наполнен завтрашний день нашей любимой Ингушетии. Дорогие земляки! От всей души желаю вам здоровья и благополучия, мира и согласия, больших успехов в трудовой деятельности во имя процветания Ингушетии в составе великой России», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов, призвав всех к единству.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии восстановлены пенсионные права 65 жителей
В Ингушетии ожидается массовое размножение итальянского пруса в 2024 году
В Малгобеке Ингушетии отключат газ
Три педагога из Ингушетии вышли в финал конкурса «Флагманы образования»
В горах Ингушетии запустят 20 туристических зон в 2024 году
В Джейрахском районе Ингушетии прошли съемки проекта «Локация»
Ингушский филиал фонда «Защитники Отечества» помог отцу ветерана СВО
Глава Ингушетии провел выездное совещание в Малгобекском районе республики
В Ингушетии человека зажало в машине после аварии
Борец из Ингушетии стал победителем всероссийских соревнований в Нальчике
Четыре проекта одобрили на заседании инвестиционного совета Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 