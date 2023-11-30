Референдум об образовании Ингушетии в составе России состоялся 32 года назад

«В истории ингушского народа были свои незабываемые этапы. Нелегким был путь нашего народа к заветной цели — к возрождению своей национальной государственности, и мы её достигли. И тем значимей вклад тех из нас, кто бескорыстно трудился на этом пути, не жалея своих сил, знаний, времени. Народ помнит и благодарен всем, кто стоял у истоков возрождения ингушской государственности и внес личный вклад в ее становление и принятие Верховным Советом Российской Федерации судьбоносных для нашего народа законов «О реабилитации репрессированных народов» и «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, различные поколения ингушского народа, жители Ингушетии всех национальностей и вероисповеданий шли путем добрых дел без остановок, упорно трудились, учились, созидали. Поэтому сегодня под синим небом Кавказа живет новая Ингушетия, сильная, гордая, красивая, гостеприимная, устремленная в будущее, которая занимает достойное место среди субъектов России. Главное богатство республики — ее трудолюбивый многонациональный народ, которому по силам решение стоящих перед ним задач.

«Многое сделано в плане социально-экономического развития, но некоторые вопросы еще ждут своего решения, и только от нас зависит, чем будет наполнен завтрашний день нашей любимой Ингушетии. Дорогие земляки! От всей души желаю вам здоровья и благополучия, мира и согласия, больших успехов в трудовой деятельности во имя процветания Ингушетии в составе великой России», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов, призвав всех к единству.