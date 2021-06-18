Региональная приемная Д. Медведева оказала помощь погорельцам

Случившийся пожар уничтожил часть дома женщины: была повреждена крыша и уничтожена внутренняя отделка дома. Восстановить дом на собственные средства женщине оказалось не под силу, и тогда она решила обратиться в общественную приемную Дмитирия Медведева.

На просьбу Заремхан Боровой о помощи откликнулись лидеры прошедшего недавно партийного праймериз Бекхан Барахоев и Муслим Татриев вместе с действующим депутатом Магомедом Дарсиговым.

При их содействии женщине была оказана помощь в восстановлении дома после пожара. В настоящее время ремонтные работы в доме возобновлены.