«Единая Россия»

Региональная приемная Д. Медведева оказала помощь погорельцам

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Жительнице с. п. Яндаре Заремхан Боровой оказана помощь в восстановлении дома, после ее обращения в региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия».

Случившийся пожар уничтожил часть дома женщины: была повреждена крыша и уничтожена внутренняя отделка дома. Восстановить дом на собственные средства женщине оказалось не под силу, и тогда она решила обратиться в общественную приемную Дмитирия Медведева.

На просьбу Заремхан Боровой о помощи откликнулись лидеры прошедшего недавно партийного праймериз Бекхан Барахоев и Муслим Татриев вместе с действующим депутатом Магомедом Дарсиговым.

При их содействии женщине была оказана помощь в восстановлении дома после пожара. В настоящее время ремонтные работы в доме возобновлены.

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