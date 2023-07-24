Региональный центр «Мой Бизнес» проводит встречи с предпринимателями Ингушетии

Участники мероприятий обсуждают действующие в регионе меры государственной поддержки бизнеса и существующие возможности для развития предпринимательства.

Руководитель регионального центра АНО «Мой Бизнес» Исмаил Албагачиев рассказал газете «Ингушетия» о направлениях работы центра и формировании благоприятного делового климата в регионе, перечислил актуальные инструменты поддержки, услуги и сервисы, которые можно получить в центре «Мой бизнес».

«Центру «Мой Бизнес» крайне важно поддерживать общение с сообществом предпринимателей, и такие встречи очень полезны и эффективны, как для нас, так и для представителей бизнеса. Это возможность обсудить меры господдержки и получить обратную связь от тех, кто ими уже воспользовался или только планирует. Кроме того, мы всегда ждем предпринимателей в центре «Мой бизнес», который работает в г. Назрань по адресу: пр-т Идриса Базоркина, 10 А. Наши консультанты и специалисты предложат виды поддержки и помогут комплексно подобрать подходящие в конкретном случае инструменты», — рассказал Исмаил Албагачиев.

Отмечается, что в ходе мероприятий, которые в настоящее время проходят во всех населенных муниципальных образованиях республики, предприниматели могут обсудить различные вопросы, связанные с развитием малого и среднего предпринимательства, озвучить проблемы и получить конкретные рекомендации по улучшению своего бизнеса.

Напомним, помимо консультаций и услуг, центр «Мой бизнес» Республики Ингушетия предлагает предпринимателям и самозанятым бесплатно пройти ряд различных образовательных программ и проектов федерального и регионального уровня.