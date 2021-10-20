Региональный модельный центр дополнительного образования создадут в Ингушетии

В регионе проведена работа по переходу на персонифицированный учет, в рамках которой авторизовано 213 лицензиатов дополнительного образования, из них на базе общеобразовательных организаций — 117, дошкольных образовательных организаций — 50, спортивные школы по направлению спортивной подготовки — 25.

Низкий показатель зачисления детей в программе наблюдается среди спортивных школ: из зачисленных 30 539 детей, только свыше 1 800 идут по спортивной подготовке.

В пресс-службе Главы и правительства республики сообщили, что система сейчас находится в тестовом режиме, и полноценный переход на нее с созданием регионального модельного центра дополнительного образования запланировано на 2023 год.

Амриева отметил, что центр — очень важный социальный проект, который откроет новые возможности для ингушских школьников и молодежи, поможет им раскрыть и развить свои способности, и даже определить свое призвание.

По итогам совещания участникам поставлена задача представить в региональный Минобрнауки список кандидатов для включения в экспертный совет.