Региональный штаб комитета семей воинов Отечества открыли в Ингушетии

На встрече с руководителем субъекта Махмуд-Али Калиматовым она сообщила, что штаб будет работать в таких направлениях, как юридическая и психологическая помощь, прием обращений и сбор благотворительных пожертвований, патриотическое воспитание и взаимодействие с органами государственной власти.

Глава отметил важность создания регионального отделения комитета, целью которого является поддержка семей воинов Отечества, участников и ветеранов боевых действий. Также выработка проектов предложений по совершенствованию государственной политики поддержки семей воинов Отечества тоже входит в сферу влияния общественной организации.

Калиматов считает, что сегодня как никогда необходимо объединить усилия, чтобы обеспечить воинам, возвращающимся из зоны боевых действий, условия привычной жизни.

«Мы со своей стороны осуществляем данную работу силами муниципалитетов и с помощью министерства труда и социального развития, министерств образования и здравоохранения региона и др. Но задач в данном направлении становится больше — с каждой семьёй участника СВО должны быть налажены контакты, каждая семья должна понимать, как и куда обращаться за помощью и поддержкой. Уверен, создание единого центра для всех векторов этой работы — регионального штаба общероссийского Комитета семей воинов Отечества — позволит продолжить это направление более эффективно», — подчеркнул он.

По его словам, власти должны выстроить коммуникацию с семьями абсолютно всех участников СВО — не только мобилизованных с территории Ингушетии, кадровых военнослужащих, но и тех, кто отправлялся по контракту из других регионов, добровольцев и так далее.

Напомним, инициаторами создания в стране Комитета семей воинов Отечества стали ведущие российские общественные организации — «Женщины России», «Союз семей военнослужащих», «Союз женщин России», «Матери России».