«Что касается развития среднего профессионального образования, то сегодня на совещание в Ингушетию приехали все министры образования и экономики регионов СКФО. Важный проект «Профессионалитет», который инициирован Президентом нашей страны, призван связать колледжи с конкретными отраслями экономики, чтобы студент, который завершает обучение, мог сразу получить профессию, трудоустроиться с хорошей зарплатой. Для СКФО будет выделено 11 млрд рублей на развитие системы СПО», — цитирует Кравцова пресс-служба Главы и правительства республики.

По словам Кравцова, в программе подготовки специалистов по СПО необходимо делать упор на востребованные профессии.

«Сегодня мы видим определенный дисбаланс, когда готовят экономистов и юристов, а нужны специалисты в области туризма, сельского хозяйства. Мы договорились, что этот дисбаланс будем исправлять, поддерживать те направления подготовки, которые действительно востребованы на Северном Кавказе, потому что отрасль туризма бурно развивается, сельское хозяйство тоже. Эта программа поддержки включает в себя и повышение зарплаты мастеров производственного обучения, и ремонт колледжей, создание федерального центра по подготовке кадров в СКФО», — добавил министр.

Как сообщала ранее глава Минобрнауки Ингушетии Эсет Бокова, для развития организаций среднего профессионального образования (СПО) в части обновления материально-технической базы республика приняла участие в конкурсе на предоставление субсидии и стала претендентом на получение финансирования на создание 31 современной мастерской«, — добавила глава регионального ведомства.

Всего в республике функционирует более 20 промпредприятий различных направлений, по которым ведется подготовка специалистов на базе СПО Ингушетии.

В 2020 году регион прошел отбор в конкурсе на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание центра опережающей профессиональной подготовки по IT-технологиям и сфере услуг в 2023 году, а в 2024 году по промышленным направлениям.

В регионе реанимированы два предприятия легкой промышленности. Речь идет о производствах обуви ООО «ФЕЛИДЖЕ ПЭЛЛЭ» и одежды ООО «4БРА», запущенных на базе завода электродвигателей малых мощностей и швейного объединения. Предприятия были созданы в 2013 и в 2016 годах соответственно, простояли семь-восемь лет и введены в эксплуатацию 2020 году.

Именно с учетом динамичного развития легкой промышленности принято решение об участии в отборочном этапе пилотного проекта «Профессионалитет», по итогам которого подведомственная Минобрнауки профессиональная образовательная организация включена в резерв на 2024-2025г.