Регионы смогут вводить вакцинацию для отдельных категорий граждан

«Власти регионов действуют в рамках закона об иммунной защите населения от 1998 года. У закона две основные составляющие. Первая — это общенациональный календарь прививок. Он является обязательным, и вот это обязательная вакцинация», — сказал глава государства.

По его словам, вакцинацию от COVID-19 предлагалось внести в раздел национального плана прививок, но это не поддержали депутаты Госдумы.

Вторая составляющая закона гласит, что при подъеме заболеваемости в отдельных регионах России их главы имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения по рекомендации главных санитарных врачей, добавил Путин.

В ходе прямой линии Путин также заявил, что выступает против обязательной вакцинации в России. При этом, по его словам, такие меры необходимы, чтобы избежать введения локдауна. Глава государства также рассказал, что сделал прививку российской вакциной «Спутник V».