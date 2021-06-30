Регионы смогут вводить вакцинацию для отдельных категорий граждан

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Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что власти регионов имеют право вводить вакцинацию для отдельных категорий граждан.

«Власти регионов действуют в рамках закона об иммунной защите населения от 1998 года. У закона две основные составляющие. Первая — это общенациональный календарь прививок. Он является обязательным, и вот это обязательная вакцинация», — сказал глава государства.

По его словам, вакцинацию от COVID-19 предлагалось внести в раздел национального плана прививок, но это не поддержали депутаты Госдумы.

Вторая составляющая закона гласит, что при подъеме заболеваемости в отдельных регионах России их главы имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения по рекомендации главных санитарных врачей, добавил Путин.

В ходе прямой линии Путин также заявил, что выступает против обязательной вакцинации в России. При этом, по его словам, такие меры необходимы, чтобы избежать введения локдауна. Глава государства также рассказал, что сделал прививку российской вакциной «Спутник V».

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