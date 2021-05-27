АПК

Регионы ЮФО и СКФО без ограничений смогут нарастить экспорт баранины

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Южные и северокавказские регионы смогут вывозить баранину без ограничений на другие территории страны и нарастить экспорт этой продукции. Все ограничения, связанные с регионализацией по ящуру, снимаются. Для этих субъектов Россия получила статус благополучия по ящуру с вакцинацией, сообщает портал «Ветеринария и жизнь».

Голосование по признанию статусов состоялось 27 мая во время 88-й Генеральной сессии Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ).

«Сегодня в результате голосования России одобрили две новые зоны, свободные от ящура с вакцинацией», — рассказал изданию советник руководителя Россельхознадзора Никита Лебедев.

Россия получила статус благополучия по ящуру с вакцинацией для двух новых зон — «Юг», куда входят южные и северокавказские регионы страны. Вторая зона, которая признана МЭБ благополучной, — «Сахалин» (остров Сахалин и Курильские острова).

В зону «Юг» входят 13 регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов: Ростовская область, Ставропольский и Краснодарский края, Волгоградская и Астраханская области. Также в этой зоне Калмыкия, Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Адыгея.

«В зоне «Юг» находятся крупные производители баранины, для них отсутствие статуса благополучия имело негативный фон, поскольку были частичные ограничения на вывоз живого мелкого рогатого скота и баранины», — пояснил Лебедев.

С получением нового статуса эти ограничения снимаются. Представитель Россельхознадзора отметил, что положительное решение МЭБ позволит увеличить список зарубежных потребителей российской баранины.

Как ранее сообщалось, государственные унитарные сельхозпредприятия Ингушетии в январе 2021 года, в соответствии с поручением Главы региона Махмуд-Али Калиматова, закупили поголовье крупного и мелкого рогатого скота в общем количестве 3620 голов, из них на МРС приходилось 3300 голов. В дальнейшем эта работа продолжилась, на данный момент число приобретенных овец выросло до 5 тысяч, приплод к ним составил еще 2 тыс. ягнят.

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