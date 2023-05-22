Реконструируемый по просьбе жителей мост откроют к июлю в Ингушетии

«Подрядная организация уже провела целый комплекс работ. Специалисты возвели все опоры, устроили ростверки, которые защищают берег от размыва, смонтировали 4 балки пролётных строений», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как отметили в ведомстве, сейчас работники уже начинают благоустройство выравнивающего слоя на полотне будущего моста, проводят гидроизоляцию. Также будут установлены дорожные знаки и нанесена разметка.

Завершить весь объем строительно-монтажных работ подрядная организация должна к концу июня текущего года.

Напомним, что упомянутый объект был включен в дорожную программу на 2023 год в связи с поступающими обращениями жителей республики.