Реконструируемый по просьбе жителей мост откроют к июлю в Ингушетии
В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» активными темпами идет реконструкция мостового перехода через реку Сунжа протяженностью 96 м, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минавтодора республики.
«Подрядная организация уже провела целый комплекс работ. Специалисты возвели все опоры, устроили ростверки, которые защищают берег от размыва, смонтировали 4 балки пролётных строений», — сказал сотрудник пресс-службы.
Как отметили в ведомстве, сейчас работники уже начинают благоустройство выравнивающего слоя на полотне будущего моста, проводят гидроизоляцию. Также будут установлены дорожные знаки и нанесена разметка.
Завершить весь объем строительно-монтажных работ подрядная организация должна к концу июня текущего года.
Напомним, что упомянутый объект был включен в дорожную программу на 2023 год в связи с поступающими обращениями жителей республики.