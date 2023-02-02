Реконструкцию древнего храма Тхаба-Ерды и замкового комплекса Вовнушки проведут в Ингушетии
В Ингушетии отобрали десять объектов культурного наследия в горном Джейрахском районе республики, на которых будут произведены первичные восстановительные работы, сообщается в Телеграм-канале правительства региона.
Отмечается, что реконструкцию, в частности, начнут на территории самого древнего в России христианского храма Тхаба-Ерды и средневекового замкового комплекса Вовнушки — финалиста конкурса «Семь чудес России» (2008 год).
В мае 2021 года из-за землетрясения в Грузии магнитудой 4,5 балла пострадал фасад храма, на нем были зафиксированы повреждения, по причине которых Тхаба-Ерды был закрыт для посещения туристами.
Также в конце прошлого года стало известно об усилении разрушений по всей несущей части скалы, на которой расположен замковый комплекс Вовнушки. Здесь планируется установить круглосуточную охрану и камеры видеонаблюдения.
Представители Археологического центра имени Евгения Крупнова отметили необходимость проведения научно-исследовательских мероприятий во время реставрации башенных комплексов.