Реконструкция

Реконструкцию древнего храма Тхаба-Ерды и замкового комплекса Вовнушки проведут в Ингушетии

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В Ингушетии отобрали десять объектов культурного наследия в горном Джейрахском районе республики, на которых будут произведены первичные восстановительные работы, сообщается в Телеграм-канале правительства региона.

Отмечается, что реконструкцию, в частности, начнут на территории самого древнего в России христианского храма Тхаба-Ерды и средневекового замкового комплекса Вовнушки — финалиста конкурса «Семь чудес России» (2008 год).

В мае 2021 года из-за землетрясения в Грузии магнитудой 4,5 балла пострадал фасад храма, на нем были зафиксированы повреждения, по причине которых Тхаба-Ерды был закрыт для посещения туристами.

Также в конце прошлого года стало известно об усилении разрушений по всей несущей части скалы, на которой расположен замковый комплекс Вовнушки. Здесь планируется установить круглосуточную охрану и камеры видеонаблюдения.

Представители Археологического центра имени Евгения Крупнова отметили необходимость проведения научно-исследовательских мероприятий во время реставрации башенных комплексов.

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