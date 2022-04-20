Реконструкцию ингушского участка ФАД «Кавказ» планируется завершить до конца года

Масштабный проект подразумевает расширение проезжей части с двух до четырех полос движения. Будут построены три двухуровневые развязки: Магас, Назрань и Карабулак.

Они разделят потоки транспорта, что позволит не только освободить движение, но и повысить уровень безопасности.

Также будут построены три надземных пешеходных перехода. Ввод в эксплуатацию объекта у села Яндаре Назрановского района запланирован на этот год, еще два — в районе сельских поселений Барсуки и Гази-Юрт — сдадут в следующем году.

Сейчас ведется подготовка к устройству перехода рядом с Яндаре. Здесь смонтируют опоры, входную группу, пролетное строение и лестницы. После займутся обшивкой лестничных сходов и пролета прозрачным поликарбонатом. Для маломобильных групп населения на каждом из переходов устроят входные площадки с противоскользящим покрытием и пандусами. Кроме того, на объектах смонтируют освещение, благоустроят прилегающую к ним территорию.

Ранее два надземных перехода построены в Насыр-Кортском административном округе Назрани, еще два возводят в Гамурзиевском АО.

Напомним, реконструкции участка ФАД Р-217 «Кавказ» с 563-го по 589-й км началась летом 2018 года.