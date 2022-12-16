Рекорд российского комментатора «Матч ТВ» не зарегистрируют по политическим мотивам

Журавель планировал побывать на всех 64 матчах чемпионата мира и стать первым человеком, кому это удастся.

Комментатору осталось посетить уже только игру за третье место и финал. Однако представители Книги рекордов Гиннесса сообщили, что рекорд не будет признан. Причина политическая: сегодня рекорды от граждан России и Беларуси не принимаются. Таков был ответ на запрос «Матч ТВ».

Сам Журавель по этому поводу не сильно расстроился, ему куда важнее пережитые на всех матчах турнира эмоции.