Рекорд российского комментатора «Матч ТВ» не зарегистрируют по политическим мотивам

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Книга рекордов Гиннесса не будет регистрировать рекорд комментатора Тимура Журавеля, даже если ему удастся посетить все матчи ЧМ-2022 по футболу в Катаре, сообщает «Российская газета».

Журавель планировал побывать на всех 64 матчах чемпионата мира и стать первым человеком, кому это удастся.

Комментатору осталось посетить уже только игру за третье место и финал. Однако представители Книги рекордов Гиннесса сообщили, что рекорд не будет признан. Причина политическая: сегодня рекорды от граждан России и Беларуси не принимаются. Таков был ответ на запрос «Матч ТВ».

Сам Журавель по этому поводу не сильно расстроился, ему куда важнее пережитые на всех матчах турнира эмоции.

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