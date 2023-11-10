ОФСИН

Религиозные деятели Ингушетии провели встречи с осужденными в следственном изоляторе

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В следственном изоляторе ОФСИН России по Ингушетии прошла неделя межрелигиозного диалога. Цель мероприятия — разъяснение осужденным основ традиционных для России религий и воспитание толерантного отношения к представителям различных вероисповеданий.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе пенитенциарного учреждения, в просветительской акции приняли участие помощник начальника ОФСИН по организации работы с верующими Иса Манкиев, заместитель руководителя епархиального отдела по тюремному служению Андрей Миссюра, имам Ибрагим Долгиев и сотрудники группы воспитательной работы с осужденными.

Религиозные деятели провели духовно-нравственные беседы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. Рассказали им об основах религии и важности толерантного отношения к представителям других вероисповеданий.

Члены межрелигиозной рабочей группы также провели круглый стол по вопросам дальнейшего взаимодействия в деле духовно-нравственного просвещения лиц, находящихся под стражей в учреждениях УИС республики.

«Убежден, что деятельность межрелигиозной группы вносит большой вклад в дело исправления и ресоциализации осужденных, учит их правильному укладу жизни и воспитывает правильные моральные принципы», — отметил Иса Манкиев.

В ОФСИН по республике добавили, что в связи с увеличением числа подозреваемых обвиняемых и осужденных, исповедующих православие, в СИЗО открыта молельная комната для православных. Это стало возможным благодаря взаимодействию ведомства с епархиальным отделом по тюремному служению. Молельная комната оборудована всем необходимым для проведения церковных служб.

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