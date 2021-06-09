Ремонтные работы в Ингушском ТЮЗе проводятся без нарушения установленных сроков

«После обновления театр кардинально преобразится внешне и внутренне, превратившись в комфортное культурное пространство и для творческого коллектива, и для всех своих зрителей — детей и взрослых», — отметил министр культуры Темерлан Дзейтов.

В настоящее время, по его словам, проводятся внутренние отделочные работы на втором этаже здания. Во всем здании произведены электромонтажные работы, завершена работа по устройству отопительной системы. Также завершены работы по укреплению внутренних несущих стен, завершается установка вентиляционного оборудования. Проводится работа по усилению колонн фасада и подготовка каркасов витражных окон.

«Завершить капитальный ремонт здания театра в соответствии с заключенным соглашением и контрактом запланировано в декабре 2021 года. Рисков срыва и недостижения показателя регионального проекта «Культурная среда» нет, все работы проводятся в установленные сроки», — подчеркнул Дзейтов.