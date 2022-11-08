Репортаж о днях Ингушетии в Совфеде вошел в шорт-лист конкурса «СМИротворец-2022»

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Специальный репортаж московской журналистки Татьяны Дубровиной для телеканала Совета Федерации вошел в шорт-лист Всероссийского конкурса «СМИротворец-2022» в номинации «Телевидение, федеральные СМИ».

Татьяна Николаевна частый гость в Ингушетии. Своих больших симпатий к республике она никогда не скрывает. Репортаж был сделан во время дней региона в Совфеде 17-19 ноября 2021 года.

Отмечается, что 29 ноября текущего года подведут итоги конкурса.

Напомним, конкурс «СМИротворец-2022» на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики» по инициативе и при поддержке Гильдии межэтнической журналистики.

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