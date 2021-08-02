Решать проблемы совместно

Фактически только за четыре месяца этого года Лялин уже посетил 13 регионов страны: Мурманскую, Ростовскую, Волгоградскую, Пензенскую, Свердловскую области, Республики Карелию, Калмыкию и Алтай, Алтайский край, Республики Северного Кавказа, в числе которых была и Ингушетия.

— Российский союз пекарей, — рассказал Лялин, — создан в 1993 году. Это общественная некоммерческая организация, членами которой являются руководители предприятий и организаций, предприниматели (работодатели), ученые и специалисты, занимающиеся проблемами хлебопекарной промышленности, а также общественные объединения пекарей в регионах. Сегодня в состав союза входит более 50 региональных отделений. И он постоянно расширяется. В частности, буквально сейчас РСП пополняется региональным отделением в Республике Ингушетия.

В Ингушетии центром союза стало ООО «Хлебопродукт», которое возглавляет Магомед Хамхоев. Это предприятие с большими традициями. Есть люди, которые работают здесь еще с 70-х годов прошлого века. Больших прибылей предприятие не дает. Но о его закрытии Хамхоев даже не думает. Это дело вел его отец, и коллектив, как единая семья. Бизнесмен чувствует свою ответственность.

— У хлебопекарного бизнеса есть свои перспективы, — говорит Магомед, — но еще больше проблем, многие из которых создаются искусственно. Мы, пекари Ингушетии, вступаем в Российский союз пекарей прежде всего потому, что хотим стать частью организации, которая отстаивает права хлебопеков, потому что хотим дать развитию хлебопечения в Ингушетии новый импульс.

Решение о том, что именно Хамхоев должен возглавить региональное отделение РСП в Республике, было принято на совещании хлебопеков Ингушетии, которое проводил министр сельского хозяйства и продовольствия Магомед Гагиев. Министерство готово к тесному взаимодействию с Российским союзом пекарей, в интересах хлебопеков и потребителей, в целях дальнейшего развития хлебопечения в республике.

В свою очередь, выступая на совещании, Алексей Лялин отметил, что союз сделает все возможное для защиты интересов российских пекарей, вне зависимости от объемов продукции, которые выпускаются предприятием. Маленькие заводы или пекарни — все они часть отрасли, все создают важнейший для России продукт.

— Будем вникать в проблемы хлебопеков, налаживать взаимодействие с региональными властями, заключая с субъектами соглашения, направленные на поддержку хлебопекарных предприятий, — подчеркнул Лялин.

Союз пекарей продолжит активную работу с федеральной властью в части рассмотрения законодательных и нормативных инициатив, предоставления информации, экспертных оценок, при принятии тех или иных решений. Проблем действительно много. В плане кадрового обеспечения, с оплатой труда, технологическим оснащением производств, ростом себестоимости продукции и сдерживанием цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Но вместе их решать и эффективнее, и проще.