Решив купить «Гранту» в рассрочку житель Ингушетии потерял более 300 тыс. рублей

В дежурную часть ОМВД России по Назрани обратился горожанин с заявлением о том, что 5 июня текущего года между ним и частной фирмой, расположенной на проспекте Базоркина города, заключен договор сублизинга автомашины.

Компания приняла на себя обязательства по продаже «Лады «Гранта» в рассрочку в течение 3-х лет с первоначальным взносом в сумме 338 тыс. рублей и ежемесячной платой в сумме 15 тыс. 500 рублей.

Получив деньги, представители фирмы перестали выходить на связь, а офис организации закрыт.

В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России (мошенничество).