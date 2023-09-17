Решив купить Hyundai Solaris жительница Ингушетии потеряла более 16 тыс. рублей
Решив купить иномарку по объявлению в интернете, жительница сельского поселения Нестеровское Сунженского района потеряла более 16 тыс. рублей, информирует пресс-служба МВД по Ингушетии.
52-летняя женщина сообщила правоохранителям, что неустановленный злоумышленник, разместив в популярной социальной сети объявление о продаже автомашины Hyundai Solaris, выманил у нее в качестве аванса 16 тыс. 500 рублей.
Завладев деньгами, мошенник перестал выходить на связь, полицией проводится проверка.