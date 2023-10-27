Решив купить иномарку житель Ингушетии потерял 125 тыс. рублей
Решив купить Opel Astra житель республики потерял значительную сумму денег, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по региону.
Мужчина, обратившийся в дежурную часть МО МВД России «Сунженский», сообщил, что некий «Дмитрий» разместил в мессенджере Telegram объявление о продаже иномарки и ввел его в заблуждение. Он перевел за машину «продавцу» 125 тыс. рублей, после чего тот отключил телефон.
В действиях «Дмитрия» усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России (мошенничество).
По данному факту правоохранителями проводится проверка.