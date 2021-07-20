Республиканский конкурс СМИ на межнациональную тематику стартовал в Ингушетии

«Жюри выберет лучшие публикации в печатных СМИ, интернет-СМИ, радио, — телесюжет или телепередачу по освещению темы межнационального и межконфессионального мира и согласия в республике», — сказал сотрудник ведомства.

По его словам, работы с указанием названия СМИ, даты выхода материала, кратких сведений об авторе, ссылки на публикацию нужно направлять в Миннац с пометкой «На конкурс».

Приема заявок продлится до 16 августа.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.

Его главной целью служит привлечение внимания масс-медиа к вопросам освещения, а также пропаганды и популяризации межнационального и межконфессионального мира и согласия.