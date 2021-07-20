Конкурс

Республиканский конкурс СМИ на межнациональную тематику стартовал в Ингушетии

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Представителей масс-медиа республики приглашают поучаствовать в конкурсе журналистов на лучшее освещение вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики.

«Жюри выберет лучшие публикации в печатных СМИ, интернет-СМИ, радио, — телесюжет или телепередачу по освещению темы межнационального и межконфессионального мира и согласия в республике», — сказал сотрудник ведомства.

По его словам, работы с указанием названия СМИ, даты выхода материала, кратких сведений об авторе, ссылки на публикацию нужно направлять в Миннац с пометкой «На конкурс».

Приема заявок продлится до 16 августа.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.

Его главной целью служит привлечение внимания масс-медиа к вопросам освещения, а также пропаганды и популяризации межнационального и межконфессионального мира и согласия.

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