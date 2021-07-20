Республиканский конкурс СМИ на межнациональную тематику стартовал в Ингушетии
Представителей масс-медиа республики приглашают поучаствовать в конкурсе журналистов на лучшее освещение вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики.
«Жюри выберет лучшие публикации в печатных СМИ, интернет-СМИ, радио, — телесюжет или телепередачу по освещению темы межнационального и межконфессионального мира и согласия в республике», — сказал сотрудник ведомства.
По его словам, работы с указанием названия СМИ, даты выхода материала, кратких сведений об авторе, ссылки на публикацию нужно направлять в Миннац с пометкой «На конкурс».
Приема заявок продлится до 16 августа.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.
Его главной целью служит привлечение внимания масс-медиа к вопросам освещения, а также пропаганды и популяризации межнационального и межконфессионального мира и согласия.