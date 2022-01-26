Республиканскому дому народного творчества Ингушетии присвоено имя Раисы Евлоевой
Республиканский дом народного творчества Ингушетии отныне будет носить имя народной артистки Ингушетии, заслуженной артистки России Клавдии (Раисы) Евлоевой. Распоряжение об этом подписал исполняющий обязанности председателя регионального правительства Магомед Евлоев, сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.
Директор РДНТ Алаудин Эсмурзиев искренне поблагодарил всех, кто поддержал данный проект, особенную признательность выразил своим предшественникам — Беслану Газдиеву и Ильясу Евлоеву.
«Увековечение памяти столь многогранно талантливой артистки является большим достижением лучших представителей народного творчества нашей республики. Не было ни одного случая негативного воздействия на данный проект ни с какой стороны, напротив, все как один были готовы на положительное решение данного вопроса. Рая Евлоева заслужила подобное уважительное отношение к своей персоне безупречной репутацией, которую она снискала от всенародной любви и признания её разностороннего творчества», — рассказал газете «Ингушетия» Эсмурзиев.
По его словам, в честь данного события в РДНТ пройдет вечер памяти Раи Евлоевой с открытием мемориальной доски и, возможно, учреждением памятной медали имени всенародно признанного деятеля искусств ингушского народа. Время проведения вечера будет анонсировано заблаговременно.
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