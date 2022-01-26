Республиканскому дому народного творчества Ингушетии присвоено имя Раисы Евлоевой

Директор РДНТ Алаудин Эсмурзиев искренне поблагодарил всех, кто поддержал данный проект, особенную признательность выразил своим предшественникам — Беслану Газдиеву и Ильясу Евлоеву.

«Увековечение памяти столь многогранно талантливой артистки является большим достижением лучших представителей народного творчества нашей республики. Не было ни одного случая негативного воздействия на данный проект ни с какой стороны, напротив, все как один были готовы на положительное решение данного вопроса. Рая Евлоева заслужила подобное уважительное отношение к своей персоне безупречной репутацией, которую она снискала от всенародной любви и признания её разностороннего творчества», — рассказал газете «Ингушетия» Эсмурзиев.

По его словам, в честь данного события в РДНТ пройдет вечер памяти Раи Евлоевой с открытием мемориальной доски и, возможно, учреждением памятной медали имени всенародно признанного деятеля искусств ингушского народа. Время проведения вечера будет анонсировано заблаговременно.