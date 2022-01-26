Республиканскому дому народного творчества Ингушетии присвоено имя Раисы Евлоевой

1

Республиканский дом народного творчества Ингушетии отныне будет носить имя народной артистки Ингушетии, заслуженной артистки России Клавдии (Раисы) Евлоевой. Распоряжение об этом подписал исполняющий обязанности председателя регионального правительства Магомед Евлоев, сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Директор РДНТ Алаудин Эсмурзиев искренне поблагодарил всех, кто поддержал данный проект, особенную признательность выразил своим предшественникам — Беслану Газдиеву и Ильясу Евлоеву.

«Увековечение памяти столь многогранно талантливой артистки является большим достижением лучших представителей народного творчества нашей республики. Не было ни одного случая негативного воздействия на данный проект ни с какой стороны, напротив, все как один были готовы на положительное решение данного вопроса. Рая Евлоева заслужила подобное уважительное отношение к своей персоне безупречной репутацией, которую она снискала от всенародной любви и признания её разностороннего творчества», — рассказал газете «Ингушетия» Эсмурзиев.

По его словам, в честь данного события в РДНТ пройдет вечер памяти Раи Евлоевой с открытием мемориальной доски и, возможно, учреждением памятной медали имени всенародно признанного деятеля искусств ингушского народа. Время проведения вечера будет анонсировано заблаговременно.

Комментарии 1

Алисхан 26 января, 2022 - 15:17
Если у меня спросить,все культурные центры в Ингушетии надо называть именами женщин ингушей! Хуже не будет!

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Министерство строительства и ЖКХ Ингушетии распалось на два ведомства
Первую многопрофильную больницу будут строить в Ингушетии в 2023 году
Сотрудники Национальной библиотеки Ингушетии проведут на улицах города Сунжи акцию «Блокадный хлеб»
В Ингушетии в рамках празднования 30-летия образования республики стартовал фотоконкурс «Родного края образ многоликий»
Задержан экс-сотрудник ЦПЭ Ингушетии по делу о торговле оружием
В городе Назрани Ингушетии в 2022 году благоустроят 4 общественные территории в рамках нацпроекта
В селе Яндаре пройдут соревнования на Кубок Республики Ингушетия по грэпплингу среди мужчин старше 19 лет
В текущем году в Назрановском районе Ингушетии планируется ввод в эксплуатацию 4 школ и 2 детских садов
В городе Малгобеке Ингушетии прошел рейд по соблюдению масочного режима в торговых объектах
В Доме культуры села Барсуки Назрановского района Ингушетии прошла акция «Блокадный хлеб»
В Ингушетии раскрыли ОПГ, торговавшую оружием и наркотиками

Главное

Яндекс.Метрика

 