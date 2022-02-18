Рестораны и павильоны на площади Алания в Магасе могут снести из-за нарушений

«В соответствии с решением городского совета от 2019 года в прибрежно-парковой зоне благоустроена площадь Алания, созданы бульвары и площадки для детского отдыха и занятия спортом, а также подготовлена площадь для небольших построек. Уже в 2020 году муниципалитетом выделено ООО «Элит-Строй» в долгосрочную аренду на 15 лет 10 земельных участков площадью 124 кв. м и 2 участка площадью 1346 кв. м и 1356 кв. м для строительства двух ресторанов и торговых павильонов», — сказал собеседник.

По его словам, в ближайшее время прокуратура проверит законность договоров аренды и самих построек.

Ранее прокуратура Магаса выявила нарушения при размещении торговых павильонов на аллее Кадырова. Строения были возведены без отступа от тротуара, а также с нарушением разрешенных размеров НТО.