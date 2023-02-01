Ресурсный центр добровольчества Ингушетии провел мероприятие в назрановской школе

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Ресурсный центр добровольчества Ингушетии реализовал образовательную программу в одиннадцатой средней школе города Назрани.

Школьников познакомили с волонтерской деятельностью и рассказали о действующих общественных организациях.

«Семинар по основам добровольчества был проведён для старшеклассников. Для них, как для будущей опоры республики, делать добрые дела — значимое событие. Поэтому к работе по обозначению существенных среди их сверстников проблем они подошли со всей серьёзностью», — заявили организаторы мероприятия.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Коммолодёжи региона, в конце семинара ребята выказали желание вступить в ряды волонтеров, помогать по мере возможностей и наличия свободного времени.

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