Ресурсный центр добровольчества Ингушетии провел мероприятие в назрановской школе
Ресурсный центр добровольчества Ингушетии реализовал образовательную программу в одиннадцатой средней школе города Назрани.
Школьников познакомили с волонтерской деятельностью и рассказали о действующих общественных организациях.
«Семинар по основам добровольчества был проведён для старшеклассников. Для них, как для будущей опоры республики, делать добрые дела — значимое событие. Поэтому к работе по обозначению существенных среди их сверстников проблем они подошли со всей серьёзностью», — заявили организаторы мероприятия.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Коммолодёжи региона, в конце семинара ребята выказали желание вступить в ряды волонтеров, помогать по мере возможностей и наличия свободного времени.