Ресурсный центр добровольчества Ингушетии провел мероприятие в назрановской школе

Школьников познакомили с волонтерской деятельностью и рассказали о действующих общественных организациях.

«Семинар по основам добровольчества был проведён для старшеклассников. Для них, как для будущей опоры республики, делать добрые дела — значимое событие. Поэтому к работе по обозначению существенных среди их сверстников проблем они подошли со всей серьёзностью», — заявили организаторы мероприятия.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Коммолодёжи региона, в конце семинара ребята выказали желание вступить в ряды волонтеров, помогать по мере возможностей и наличия свободного времени.