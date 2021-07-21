Рейтинг виртуальных помощников: что выбирает бизнес Ингушетии

Топ сервисов выглядит так:

1 место — «Виртуальная АТС». Решение по организации телефонной связи. С начала года спрос на этот сервис вырос на 30%. После прошлогодних ограничений многим компаниям пришлось заново выстраивать процессы для повышения эффективности клиентского сервиса. «Виртуальная АТС» позволяет минимизировать издержки на покупку оборудования для построения сети, ее обслуживание и поддержку.

2 место — «МультиФон Бизнес». Традиционно популярная среди клиентов МегаФона услуга позволяет быстро организовать IP-телефонию в офисе и звонить через интернет. Основная доля пользователей услуги — представители малого и среднего бизнеса.

3 место — «МегаФон Таргет». Информирование жителей региона об интересных акциях и скидках через SMS — самый востребованный продукт. С помощью этого решения бизнес привлекает новых клиентов, экономя средства на рекламе. «Умная» рассылка приходит именно тем, кто заинтересован в приобретении конкретного товара или услуги, и дал согласие на это. Доля этого сервиса среди всех цифровых продуктов оператора составляет 33%. «МегаФон Таргет» позволяет определять аудиторию более чем по 15 параметрам отбора и тем самым сделать рекламу практически индивидуальной.

Также аналитики оператора составили рейтинг самых цифровых отраслей бизнеса в республике в 2021 году:

1. Розничная и оптовая торговля.

2. Образование.

3. Агропромышленный комплекс.

«Уже не секрет, что пандемия выступила катализатором в процессе цифровизации бизнеса и спрос на бизнес-услуги продолжает расти. «МегаФон Таргет», например, предприниматели республики используют сегодня в 3 раза чаще, чем в 2020-м году. Сервис востребован в рознице, туристическом бизнесе, сфере услуг. Кроме того, мы наблюдаем рост интереса к продуктам «МегаФон облако» и «Звездный номер» со стороны образовательных учреждений. Что говорит о востребованности наших решений и в госсегменте, и в социальной сфере», — отмечает Дмитрий Прозоров, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона на Кавказе.