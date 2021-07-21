Рейтинг виртуальных помощников: что выбирает бизнес Ингушетии

0

В Ингушетии выяснили самые популярные цифровые сервисы среди предпринимателей. Аналитики МегаФона с помощью Big Data определили, что бизнесмены республики в 2021 году сфокусировались на эффективном и результативном взаимодействии с клиентом.

Топ сервисов выглядит так:

1 место — «Виртуальная АТС». Решение по организации телефонной связи. С начала года спрос на этот сервис вырос на 30%. После прошлогодних ограничений многим компаниям пришлось заново выстраивать процессы для повышения эффективности клиентского сервиса. «Виртуальная АТС» позволяет минимизировать издержки на покупку оборудования для построения сети, ее обслуживание и поддержку.

2 место — «МультиФон Бизнес». Традиционно популярная среди клиентов МегаФона услуга позволяет быстро организовать IP-телефонию в офисе и звонить через интернет. Основная доля пользователей услуги — представители малого и среднего бизнеса.

3 место — «МегаФон Таргет». Информирование жителей региона об интересных акциях и скидках через SMS — самый востребованный продукт. С помощью этого решения бизнес привлекает новых клиентов, экономя средства на рекламе. «Умная» рассылка приходит именно тем, кто заинтересован в приобретении конкретного товара или услуги, и дал согласие на это. Доля этого сервиса среди всех цифровых продуктов оператора составляет 33%. «МегаФон Таргет» позволяет определять аудиторию более чем по 15 параметрам отбора и тем самым сделать рекламу практически индивидуальной.

Также аналитики оператора составили рейтинг самых цифровых отраслей бизнеса в республике в 2021 году:

1. Розничная и оптовая торговля.

2. Образование.

3. Агропромышленный комплекс.

«Уже не секрет, что пандемия выступила катализатором в процессе цифровизации бизнеса и спрос на бизнес-услуги продолжает расти. «МегаФон Таргет», например, предприниматели республики используют сегодня в 3 раза чаще, чем в 2020-м году. Сервис востребован в рознице, туристическом бизнесе, сфере услуг. Кроме того, мы наблюдаем рост интереса к продуктам «МегаФон облако» и «Звездный номер» со стороны образовательных учреждений. Что говорит о востребованности наших решений и в госсегменте, и в социальной сфере», — отмечает Дмитрий Прозоров, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона на Кавказе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В управлении Росгвардии по Ингушетии напомнили о новых правилах приобретения и хранения оружия
«Газпром межрегионгаз Назрань» за полгода взыскал 121 млн руб. с потребителей-должников
В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19
25 автоцистерн задействовано в Ингушетии для подвоза воды в аномально жаркие дни
Семья из пяти человек отравилась угарным газом в столице Ингушетии
Полпред Чайка поздравил мусульман Северного Кавказа с праздником Курбан-Байрам
В Ингушетии загорелась кровля частного дома, никто не пострадал
Курбан-Байрам обращает верующих к истокам и ценностям ислама — Путин
В Ингушетии число умерших с Covid-19 возросло до 205 человек
Глава правительства Ингушетии Владимир Сластенин поздравил мусульман с праздником Ид аль-Адха
«Единая Россия» предложила конкретные меры по стабилизации стоимости «борщевого» набора

Главное

Яндекс.Метрика

 