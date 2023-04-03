Происшествие

Режим контртеррористической операции введен в Малгобекском районе Ингушетии

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Режим контртеррористической операции (КТО) введен в понедельник вечером на территории Малгобекского района Ингушетии, сообщает оперативный штаб региона.

«Начальником УФСБ России по Республике Ингушетия принято решение о проведении с 20:00 мск понедельника контртеррористической операции на территории Малгобекского района», — говорится в сообщении.

В данном районе введен правовой режим КТО и применены временные ограничения.

Как сообщил газете «Ингушетия» источник в правоохранительных органах, сотрудники правоохранительных органов вышли на след предполагаемых участников вооруженного нападения на пост между Северной Осетии и Ингушетией 27 марта этого года.

Сейчас все силы брошены на установление местонахождения. Мужчины скрывались на ферме, принадлежащей дяде одного из разыскиваемых. Они находились там несколько дней. Владелец фермы задержан.

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