Фестиваль

РГДМТ Ингушетии показал спектакль на VII Всероссийском фестивале «Русская сцена»

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Русский государственный музыкально-драматический театр Ингушетии принял участие в VII Всероссийском фестивале «Русская сцена» в Дагестане.

В рамках Фестивальной программы коллектив РГМДТ РИ представил один из самых успешных премьер «Преступление и наказание» Федора Достоевского.

Как сообщили в Минкультуры региона, над спектаклем работали московский режиссер Михаил Фейгин и известный хореограф Рамуне Ходоркайте.

Фабула спектакля такова: студент Родион Раскольников убивает старуху-процентщицу и ее сестру. Ему нужны деньги, ведь он заложил часы отца. Содеянное ужасает Родиона. Раскольников в смятении — он не может найти себе места. Его сестра Дуня собирается замуж без любви, теория о «необыкновенном человеке» разваливается на глазах, а сам Родион все глубже погружается в пучину страхов и кошмаров.

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