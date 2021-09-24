Здравоохранение

Риск завоза в Россию из стран Средней Азии вирусов полиомиелита увеличился — управление Роспотребнадзора по Ингушетии

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Риск завоза в Россию вирусов полиомиелита увеличился. Об этом на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Ингушетии заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Майя Цолоева.

Она отметил, что в сопредельных с Россией республиках Средней Азии наблюдается резкое осложнение эпидемической ситуации по полиомиелиту, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

«Регистрируются случаи циркуляции в детской популяции вакцинных штаммов. Кроме того, в Афганистане, с которым граничит Таджикистан, наряду с циркуляцией полиовируса второго типа сохраняется циркуляция дикого полиовируса первого типа. Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации в данных странах, а также значительный поток трудовых мигрантов из Таджикистана, риск завоза на территорию страны вирусов полиомиелита увеличился», — сказала Цолоева.

Напомним, полиомиелит — это острое инфекционное заболевание вирусной этиологии, которое характеризуется разнообразным клиническим течением. Болеют дети и взрослые, но чаще дети в возрасте до 5 лет. Единственным источником заражения является больной или носитель вируса.

Большое значение в распространении полиомиелита принадлежит больным с легкими формами его проявления, когда болезнь протекает по типу кишечной или респираторной вирусной инфекции. Такие больные, как правило, не обращаются за медицинской помощью и представляют высокую опасность для непривитых против полиомиелита. Учитывая, что полиомиелит — вирусная инфекция и специфической терапии, воздействующей именно на эти вирусы, нет, единственным эффективным средством предупреждения болезни является прививка.

Проводившая заседание комиссии, вице-премьер Ингушетии Марьям Амриева считает, что к решению этой проблемы должны подключиться все службы: медицинские, санитарные, образовательные учреждения, а также СМИ.

«Нам всем нужно озадачиться этой проблемой, разъяснять родителям насколько серьезному риску они подвергают здоровье своих детей, отказываясь прививать их от полиомиелита», — подчеркнула она.

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