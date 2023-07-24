Ранее руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов напомнил, что республика уже сталкивалась с проблемой, когда в связи с введением экономических санкций и уходом с российского рынка крупных производителей случилось удорожание строительных материалов, и в регионе не получилось в установленные сроки завершить строительство нескольких объектов образовательной сферы.

«Правительство России разрешило нам перенести объекты на следующий год. Более того, региону было выделено из федерального бюджета 1,8 млрд рублей в качестве компенсации за удорожание строительства. В этом году особых рисков для достижения программных показателей мы не видим. Полностью исключать влияние внешних факторов на сроки реализации проектов мы, конечно, не можем. Но тот факт, что российская экономика, несмотря на все внешнеполитические сложности, в целом стабильная — является для нас серьезной гарантией успеха», — сказал Мамхуд-Али Калиматов.

Отмечается, что в текущем году в рамках нацпроектов и госпрограмм в республике предусмотрено строительство 64 объектов с общим объемом финансирования 8,3 млрд рублей. Из них по 5 национальным проектам строятся 29 объектов на сумму 4,8 млрд руб. До конца года из 64 объектов необходимо обеспечить ввод в эксплуатацию 55, из них по нацпроектам — 21.

В частности, в рамках федерального проекта «Чистая вода» будет модернизирован Альтиевский водозабор, построена станция очистки воды. По нацпроекту «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» для благоустройства отобраны 22 общественные территории, по 7 из которых работы уже завершены.

Программа «Сейсмика» включает строительство двух объектов: школы сельском поселении Сурхахи Назрановского района и поликлиники на 300 посещений в смену в городе Сунжа, а также реконструкцию третьей школы Назрани.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» реализованы со 100% технической готовностью 10 объектов общей протяженностью 28 км и объект протяженностью более 8 км в рамках федеральной программы «Содействие». Еще по 4 объектам будет проведена работа по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Всего в этом году будет реализовано и введено в эксплуатацию 18 объектов дорожной инфраструктуры (95,85 км) по всем программам.