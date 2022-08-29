Родителей школьников Ингушетии приглашают на IX Общероссийское родительское собрание

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Министр просвещения России Сергей Кравцов обсудит все вопросы, касающиеся учебного процесса, в прямом диалоге с родителями.

Как сообщили в Минобрнауки Ингушетии, перед началом нового учебного года 31 августа в 10:30 (по московскому времени) традиционно пройдёт IX Общероссийское родительское собрание.

На мероприятии расскажут о ходе реализации Президентской программы капитального ремонта школ, родительском контроле над ремонтом и строительством, «золотом стандарте образования», единой образовательной программе и многом другом.

Собрание пройдёт в формате открытого межрегионального диалога с подключением из всех федеральных округов страны. Прямая трансляция мероприятия будет доступна на официальном сайте Минпросвещения России (https://edu. gov. ru/), а также в официальном сообществе министерства в соцсети «ВКонтакте».

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