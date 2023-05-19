Родители более 83 тыс. детей получают единое пособие в Ингушетии

Единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки: две ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка до 3 лет, ежемесячную выплату в связи с рождением третьего и последующих детей, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет и 8 до 17 лет и ежемесячное пособие беременным женщинам.

В ОСФР по Ингушетии особо отметили, что заявитель и дети, на которых назначается пособие, должны быть гражданами РФ и постоянно проживать на территории Российской Федерации. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.

Для постепенного перехода к единому пособию семьи продолжают получать все перечисленные выплаты до истечения срока, на который они установлены. Родители при этом могут в любой момент перейти на единое пособие. Например, родители детей до 3 лет, рождённых до 1 января 2023 года, могут выбрать — получать старые выплаты до трехлетия ребенка или перейти на единое пособие, но на детей, рожденных с 2023 года, пособия оформляются только по новым правилам.

Подробнее о выплате единого пособия читайте на сайте СФР https://sfr. gov. ru/grazhdanam/edinoe_posobie.