Родители детей-инвалидов получат 24 дополнительных выходных

0

Родители детей-инвалидов смогут использовать дополнительные выходные 24 дня подряд.

Как сообщает «Российская газета», в документе предлагается конкретизировать положения статьи 262 Трудового кодекса, установив, что в течение календарного года допускается однократное использование до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд, право на получение которых имеет один из родителей (опекун, попечитель).

Предоставление выходных будет согласовываться с работодателем в случае использования более четырех таких дней.

Это позволит более качественно и комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для родителей время, пишет издание.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Юнармейцы Ингушетии приняли участие в запуске окружной образовательной платформы «СтартМашук СКФО»
В Ингушетии ко Дню Героев Отечества пройдет праздничный концерт
Почтовики Ингушетии обещают, что все посылки дойдут до адресатов вовремя
По требованию прокуратуры ОПФР по Ингушетии выплатило ребенку 167 тыс. рублей
Полпред в СКФО провел рабочую встречу c ректорами вузов Северного Кавказа
Часть съемок ремейка «Бременских музыкантов» пройдет в горной Ингушетии
Епископу Варлааму преподнесли картину с изображением храма Тхаба-Ерды в горной Ингушетии
С Нового года билеты на поезд станут дороже на 8,1%
УФССП России по Ингушетии в социальных сетях
Народный фронт и «Юнармия» Ингушетии помогают обустроиться временно покинувшим Херсон
Двоих пострадавших в результате пожара в ТЦ Ингушетии госпитализировали в ожоговый центр Краснодара

Главное

Яндекс.Метрика

 