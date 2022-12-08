Родители детей-инвалидов получат 24 дополнительных выходных

Как сообщает «Российская газета», в документе предлагается конкретизировать положения статьи 262 Трудового кодекса, установив, что в течение календарного года допускается однократное использование до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд, право на получение которых имеет один из родителей (опекун, попечитель).

Предоставление выходных будет согласовываться с работодателем в случае использования более четырех таких дней.

Это позволит более качественно и комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для родителей время, пишет издание.