Родители детей-инвалидов смогут использовать до 24 дополнительных выходных подряд

Госдума приняла закон о внесении изменений в Трудовой кодекс, согласно которым один раз в течение календарного года можно будет использовать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд в пределах общего количества таких допвыходных, право на получение которых имеет один из родителей (опекун, попечитель) в этом календарном году. График предоставления таких выходных дней в случае использования более 4-х дней подряд согласовывается работником с работодателем.

В настоящее время, согласно статье 262 Трудового кодекса, одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.