Родители детей-инвалидов смогут объединить выходные дни в отпуск

«Проектом постановления регулируется порядок использования таких дополнительных дней. В общей сложности накопить и взять единовременно можно будет до 24 дней подряд», — рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Напомним, что сейчас статья 262 Трудового кодекса гарантирует работнику право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц для ухода за ребенком-инвалидом.