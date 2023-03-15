Родители детей-инвалидов смогут объединить выходные дни в отпуск
Минтруд России разработал проект постановления, согласно которому с 1 сентября 2023 года родители детей-инвалидов смогут накапливать оплачиваемые выходные дни и объединить в отпуск длительностью до 24 дней подряд, сообщает «Российская газета».
«Проектом постановления регулируется порядок использования таких дополнительных дней. В общей сложности накопить и взять единовременно можно будет до 24 дней подряд», — рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
Напомним, что сейчас статья 262 Трудового кодекса гарантирует работнику право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц для ухода за ребенком-инвалидом.